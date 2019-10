Alessia Marcuzzi difende la Enardu: "Non c’era modo di aggiustare le cose con Pago"

Ora che Temptation Island Vip si è concluso, Alessia Marcuzzi si può sbilanciare e dire la sua sulla coppia più chiacchierata di questa edizione: quella composta da Serena Enardu e il cantante Pago.

I due, che durante il falò di confronto finale hanno deciso di lasciarsi definitivamente, sono stati per settimane protagonisti del gossip e dei commenti della rete. Serena, in particolar modo, è stata aspramente criticata dai telespettatori per non aver avuto il coraggio di dire a Pago di non essere più innamorata di lui e per essere corsa, a confronto terminato, tra le braccia del single Alessandro.

Alessia Marcuzzi, che ha partecipato in modo sentito allo scontro finale tra la Enardu e Pago, ha voluto difendere Serena dagli attacchi di tutti e, attraverso una intervista al settimanale Uomini e Donne magazine, ha detto: “ Serena è una mamma e una donna forte e indipendente. L’hanno attaccata per non aver detto subito la verità riguardo ai suoi sentimenti, ma chi di noi riesce a essere sempre sincero nella vita? Quanti di noi riescono a confessare la verità in momenti simili? ”.