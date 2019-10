Alessia Marcuzzi si sdraia, ma il décolleté straborda

Alessia Marcuzzi è senza dubbio tra le conduttrici italiane più amate di sempre. Così, se dapprima la showgirl era seguita esclusivamente sul piccolo schermo, con l’arrivo dei social il suo profilo Instagram si è popolato sempre più di ammiratori, fino a contare un seguito di ben 4 milioni di follower che la segue quotidianamente nelle sue avventure quotidiane e lavorative.

Terminata la sua esperienza a Temptation Island Vip, la Marcuzzi è di nuovo alla conduzione de Le Iene e sembrerebbe che la stanchezza inizi a farsi sentire. Così, è proprio su Instagram – il suo social preferito – che poche ora fa la conduttrice ha condiviso alcune stories che non sono passate affatto inosservate. Nelle stories vediamo, infatti, la bella Marcuzzi concedersi del sano relax mentre è sdraiata sul letto. “Ora arriva sul letto…” , scrive Alessia facendo riferimento all'ultimo arrivato in casa, un cucciolo di barboncino marrone.

Un outfit total white attira l’attenzione di tutti, soprattutto per via del top particolarmente scollato. Inoltre, l’inquadratura dall’alto contribuisce ad alzare inevitabilmente la temperatura su Instagram.

Il risultato? Alessia Marcuzzi è decisamente esplosiva in queste stories. Il top, indossato senza la minima traccia di un reggiseno, non lascia molto spazio all’immaginazione. Inutile dire che il fermo immagine abbia mandato in escandescenza i fan stuzzicando le loro fantasie più recondite.

Insomma, un bel vedere per i numerosissimi followers della Marcuzzi che, giorno dopo giorno, continua ad incantare il suo pubblico senza sosta.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?