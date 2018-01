"All’Isola una che vendeva droga e noi due non siamo più degne?"

Finisce in polemica la mancata partecipazione di Wanna Marchi all'Isola dei Famosi. L'ex imbonitrice con un video pubblicato sui social mette nel mirino i naufraghi e inveisce contro Nadia Rinaldi che è partita per la spedizione in Honduras. Di fatto la regina delle televndite contesta la scelta sulla Rinaldi che nel 1998 venne arrestata per possesso ai fini di spaccio di un chilo di cocaina. Lo scorso anno le due invece erano state scluse dopo una campagna di Striscia la Notizia che aveva ricordato le condanne della Mrchi e della figlia Stefania per bancarotta fraudolenta, truffa aggravata e associazione per delinquere. Adesso la Marchi si è sfogata in modo duro e di certo le sue parole faranno discutere. "All’Isola hanno preso una che vendeva droga e noi non siamo degne?", ha affermato nella clip postata su Facebook. Il suo attacco non farà certo piacere alla Rinaldi che è già stata protagonista della prima lite tra i naufraghi in aeroporto.