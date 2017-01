All'Isola dei Famosi anche il chirurgo amato dalla famiglia reale inglese

Conto alla rovescia per l’inizio dell’Isola dei Famosi 2017, la trasmissione tv sarà condotta dagli studi di Cologno Monzese dall’inossidabile Alessia Marcuzzi e vedrà impegnato nel ruolo di inviato Stefano Bettarini. Andrà in onda (in diretta) a partire da lunedì 30 gennaio in prima serata su Canale 5. I concorrenti o meglio i nomi dei naufraghi che si sfideranno in Honduras sono già stati annunciati; tra i personaggi di spicco che dovranno cercare di sopravvivere coi pochi mezzi a disposizione, col cibo centellinato sfidando intemperie ed eventi meteorologici troviamo Eva Grimaldi, Raz Degan, Giacomo Urtis, Dayane Mello, Andrea Marcaccini, Simone Susinna, Samantha De Grenet, Massimo Ceccherini, Filomena Mastromarino (Malena), Moreno, Nancy Coppola, Giulio Base e Nathalie Caldonazzo.

Tra loro però c’è anche chi il mondo dello spettacolo lo frequenta soprattutto per motivi di lavoro.. un noto chirurgo amato da celebrities, da politici e da persone blasonate (e non solo italiane): il dottor Giacomo Urtis. Un breve ritratto ci fa scoprire qualcosa in più sull’ eclettico naufrago.

Di origini sarde è un famoso e stimato professionista nel campo della Medicina e Chirurgia estetica. La sua curiosità, la dedizione e l’amore innato per la bellezza, intesa come equilibrio tra estetica e benessere psico-fisico, lo portano a laurearsi in Medicina e Chirurgia, per poi specializzarsi in Dermatologia e Venereologia, in laserterapia e in Medicina Estetica. Il suo percorso formativo è un continuo upgrade in corsi di specializzazione e aggiornamento, la comunicazione è il suo punto forte. Grande professionista e stacanovista è molto estroverso, autoironico, generoso e sempre pronto a fare festa.

Un’indiscrezione? Ha la fobia di invecchiare e con molta fatica rivela la sua età… La passione per il suo lavoro, unita alla sua verve, alla sua simpatia e alla sua voglia di vivere lo portano in pochi anni anche a diventare un punto di riferimento per lo show business milanese e capitolino, ma non solo. Il Dr. Urtis è uno dei pochi professionisti a poter vantare profonda stima da parte della nobiltà britannica, e anche dalla famiglia reale inglese. Ideatore e direttore delle DrUrtis Clinic, network di specialisti, trascorre gran parte del suo tempo nelle strutture da lui coordinate, dedicandosi con passione e professionalità a tutti i suoi pazienti.

La sua pignoleria in ambito professionale lo porta a testare sempre e in prima persona i trattamenti offerti ai suoi pazienti per garantirne l'alto standard qualitativo. Passa dalle cliniche di Milano e Roma all’Ambulatorio di Londra a quelli in Costa Smeralda (è anche “Specialist” per aziende leader nel settore estetico). Cura numerose rubriche per quotidiani e settimanali ed è spesso ospite in programmi televisivi e radiofonici. Non ci resta che seguirlo all’Isola dei Famosi... Dedicherà del tempo agli altri naufraghi impartendo lezioni di bellezza o scoprirà trattamenti e maschere a base di fiori e piante dell’Honduras?!