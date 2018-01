Ambra Angiolini aspetta un figlio da Max Allegri?

Sono sette mesi che Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri vivono il loro amore alla luce del sole, ma ora la loro storia potrebbe prendere una piega diversa.

La bella attrice, infatti, è stata pizzicata dal settimanale Diva e Donna con un'amica. Ma ad attirare l'attenzione dei paparazzi non sono stati tanto gli accompagnatori di Ambra Angiolini, quanto il fisico dell'attrice. Quel fisico così tanto asciutto, infatti, sembra essere più morbido, quella maglietta tira più del solito: sono in arrivo delle dolci novità per la coppia?

Del resto, prima di conoscere Allegri, l'Angiolini diceva: "Vorrei altri figli, ma con chi?". Ora la situazione è cambiata e Ambra potrebbe essere pronta a mettere su famiglia con il suo fidanzato. Che i due ci stiano nascondendo qualcosa? Intanto la bella attrice è già mamma di Jolanda e Leonardo, avuti dall'ex compagno Francesco Renga, mentre Allegri è già papà di Valentina e Giorgio.