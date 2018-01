Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri: baci hot per strada

Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juve da mesi frequenta l'attrice e a quanto pare la passione non è finita. I paparazzi di Oggi hanno beccato la coppia durante un'uscita per le vie di Cerveteri. Lì, il tecnico ha raggiunto l'attrice dopo gli allenamenti. Allegri ha così conosciuto il padre di Ambra, Alfredo. Poi, sempre il tecnico bianconero, ha accompagnato Ambra al teatro Eliseo di Roma dove è impegnata con la "Guerra dei Roses".



Ma tra una sosta e l'altra i due si sono regalati qualche momento di tenerezza davanti agli occhi indiscreti dei fotografi. Baci hot e abbracci che testimoniano come la passione sia il filo rosso che unisce questa coppia. Già la scorsa estate Allegri ed Ambra erano stati paparazzati in atteggiamenti focosi al mare mentre si scambiavano qualche bacio e qualche carezza. La storia duqnue non pare abbia subito scossoni. In tanti avevano scommesso in una rottura in tempi brevi e invece Ambra e Max a quanto pare hanno tutta l'intenzione di fare un lungo pezzo di strada insieme. Con buona pace dei detrattori... (Clicca qui per guardare le foto: baci e abbracci hot)