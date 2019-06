Ambra: "Temptation Island programma perfetto per me"

Lunga chiacchierata quella concessa da Ambra Lombardo ai microfoni di Non succederà più, la fortunata trasmissione radiofonica condotta da Giada D Miceli su Radio Radio. La professoressa siciliana, collegata da Terracina, ha fatto il punto sulla sua storia con Chicco Nalli, parlando a ruota libera anche di molte situazioni che ruotano attorno al rapporto. Come ad esempio la possibilità di andare a convivere con Kikò, un’eventuale partecipazione a Temptation Island Vip e i suoi rapporti con Tina Cipollari. Spazio anche alle storie del passato. Storie che in alcuni casi hanno fatto ‘portare le corna’ all’insegnante, come lei stessa ha rivelato.

Temptation Island Vip e le corna del passato: le confessioni di Ambra Lombardo

Si vocifera di una possibile partecipazione a Temptation Island Vip, cosa che lei pare smentire. "Ho letto questa notizia. La cosa in parte mi ha sorpreso perché non ne sapevo niente. Io sono siciliana e puoi capirmi. Ho un problema tecnico con la gelosia. Faccio proprio fatica a immaginare il mio uomo a rapportarsi con altre donne." Dunque, porta del tutto chiusa al reality? Pare proprio di no."Però non sarebbe male vederlo in circostanze problematiche. In sé la prova sarebbe un ottimo banco di prova, giusto per capire". Infine arriva una confessione sul passato riguardante e sul fatto di aver subito un tradimento. "Io sono una cornuta eccellente, le corna le ho ricevute ma non le faccio."