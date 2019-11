Amici 19, Devil A dice addio a Sanremo per entrare ad Amici di Maria De Filippi

Lo scorso sabato 16 novembre, su Canale 5, è stata trasmessa la nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, il talent-show targato Mediaset giunto alla sua diciannovesima edizione consecutiva. Nel nuovo appuntamento tv è emersa la prima novità del talent, ovvero la presenza dell'ex protagonista di Temptation island vip, Anna Pettinelli, la quale è entrata a far parte del cast dei professori di canto di Amici 19.

Ma non solo. Nello studio del programma del sabato pomeriggio, condotto e prodotto da Maria De Filippi, il cantautore Devil A è stato confermato tra i nomi dei nuovi allievi di Amici, dopo essersi conquistato di diritto un banco nella scuola più spiata dagli italiani. E nelle ultime ore, lo stesso Devil A, al secolo Angelo Autorino, ha spiazzato tutti. L'interprete di Disordine, che era riuscito a classificarsi tra i 20 semifinalisti ammessi al concorso Sanremo Giovani, a quasi una settimana di distanza dalla fase eliminatoria -che decreterà 5 tra le 8 nuove proposte di talenti concorrenti a Sanremo 2020- è stato sostituito da un altro giovane talento. Devil A di fatto ha scelto di abbandonare il concorso Sanremo Giovani, al fine di poter avere accesso al talent-show amato dal pubblico del piccolo schermo, ovvero Amici di Maria De Filippi.

Secondo il regolamento stabilito dal neo direttore artistico del Festival di Sanremo nonchè conduttore Rai, Amadeus, il giovane Angelo Autorino si sarebbe dovuto esibire al programma condotto da Marco Liorni, Italia sì, in data 30 novembre. Sulla base dei pareri tecnici espressi dalla Commissione musicale, Amadeus ha scelto chi subentrerà al concorso di Sanremo Giovani e al posto del neo allievo di Amici di Maria De Filippi. In sostituzione di Devil A, a gareggiare a Sanremo Giovani sarà, infatti, Simona Severini con il brano Una cosa bella, così come è stato riportato in una nota diramata dai vertici Rai, in vista del via ufficiale al Festival della canzone made in Italy.

Skioffi è in sfida ad Amici

Intanto, oltre all'affaire Devil A, fa discutere molto anche la polemica sorta sul conto della musica di Skioffi. Il rapper è stato fortemente criticato dal web, per via di alcune sue vecchie canzoni reputate da molti inammissibili a causa dei testi, che -a detta dei contestatori- conterrebbero allusioni sessuali e alla violenza sulle donne. Skioffi è al momento in sfida, per il volere dell'insegnante di canto Rudy Zerbi, e a breve verrà a conoscenza delle sue sorti.