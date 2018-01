"Amici? Adesso mandatelo a casa" Dopo i party Vittorio si salva così

Ad Amici è arrivato il momento della resa dei conti. Dopo le espulsioni di Biondo e dei ballerini Filippo, Vittorio e Nicolas per alcuni party non autorizzati in hotel, oggi nel talent della De Filippi è andato in scena l'esame per al riammissione nella scuola. Filippo ha passato l'esame mentre Nicolas è rimasto fuori. Ma quando tocca a Vittorio scoppia una vera e propria bagarre in studio con buona parte dell'insegnanti che non approvano l'esibizione del ballerino. La frase che torna più spesso è smepre la stessa: "Mandatelo a casa". Ma dopo un rapido consulto, la decisione: Vittoria va in sfida. Ma tra le più accese nemiche del ragazzo c'è Alessandra Celentano che ha chiesto più volte l'eliminazione del ballerino puntando il dito contro i colleghi accusandoli di essere dei "voltagabbana".



A chiudere la discussione è stata Maria De Filippi che ha chiesto ai prof di abbandonare l'aula per consultarsi. Dopo un vertice durato qualche minuto, Veronica Peparini con il suo voto è stata decisiva: Vittorio andrà alla sfida della prossima settimana slavando per il momento il suo posto all'interno della scuola.