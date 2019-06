Amici, Andreas Muller compie gli anni e festeggia insieme a Veronica Peparini

Il ballerino professionista di "Amici di Maria De Filippi", Andreas Muller, ha compiuto gli anni e ha festeggiato con amici, parenti e la sua ex insegnante di ballo al talent-show di Canale 5 ed attuale fidanzata, Veronica Peparini. Veronica e Andreas hanno recentemente confermato la loro relazione facendosi immortalare in uno scatto che li ritrae mentre si scambiano un bacio, un gesto che ha confermato i continui rumor che li vedevano felicemente innamorati.

Lo scorso 2 giugno, nel giorno in cui è ricorsa la "Festa della Repubblica", l'aitante Andreas ha celebrato il suo 23esimo compleanno e per l'occasione ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram diversi post destinati ai follower.

Andreas Muller di Amici e il messaggio per i follower

“Grazie a tutti per gli auguri! – si legge in un post pubblicato da Andreas, contenente un'immagine che immortala la torta di compleanno del ballerino–. Grazie @veronicapeparini […] Grazie alla mia famiglia e ai miei amici, che oggi sono riusciti a stare con me! Grazie anche a chi è più lontano, ma sempre nel mio cuore! Grazie a ogni singola persona! Happy birthday to me! La torta di Stan Lee vince!”.

Tra le ultime Instagram stories condivise da Muller, ce n'è una contenente una foto che ritrae il ballerino professionista di "Amici" mentre abbraccia la sua ex maestra di danza Veronica Peparini e festeggia insieme a lei. Il 1° giugno, Veronica e Andreas si sono presentati insieme alla cerimonia di nozze della ballerina di "Amici" Lorella Boccia e il figlio di Lucio Presta, Niccolò.

