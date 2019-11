Diana Del Bufalo e la verità sulla crisi con Paolo Ruffini: "Viviamo alti e bassi"

Negli ultimi giorni un'ex allieva di Amici di Maria De Filippi fa parlare di sé per via di un post intimista, pubblicato su Instagram. L'ultimo post condiviso da Diana Del Bufalo contiene, infatti, una foto che immortala l'ex volto di Amici visibilmente provata, mentre si lascia andare ad uno sfogo con il web. E nel selfie postato sul suo profilo, Diana non nasconde gli occhi rossi, provocati dal momento difficile che sta vivendo. E proprio sul periodo "no" vissuto dall'attrice, ha voluto avere voce in capitolo l'attuale fidanzato della stessa.

"Non sto passando un periodo facile -si legge nella descrizione che la Del Bufalo ha riportato a corredo del suo ultimo post pubblicato su Instagram-. Sto diventando grande, più saggia, più consapevole e sveglia. Mi accorgo di quanto la vita sia scivolosa e di quanto io sia impreparata ad accoglierla. Se state passando un periodo di cambiamento, di confusione, di tristezza o di rancore, andate da qualcuno...". Nel suo lungo messaggio di sfogo, l'ex concorrente di Amici di Maria De Filippi passa, poi, passa a parlare dell'importanza che -a suo dire- assumerebbe la psicoterapia nei momenti di difficoltà che si presentano nella vita di tutti i giorni: "La psicoterapia è magica, non è per i matti. È un percorso di allineamento con se stessi stupendo. Io sono come voi... fragile... non vi aspettate troppo da voi stessi, ma esigete la felicità più spietata! Perdonate il prossimo, lasciate andare, non vi fa bene tenervi il risentimento e non serve a niente. Si va avanti, più forti di prima". E, alla luce di quanto condiviso da Diana con i fan, attraverso il suo ultimo selfie, pubblicato questa settimana in rete, i follower hanno ipotizzato che dietro la triste immagine della loro beniamina si celasse la rottura della giovane con il fidanzato, Paolo Ruffini.

La verità di Paolo Ruffini sulla love-story con l'ex volto di Amici

Diana Del Bufalo e il popolare conduttore, Paolo Ruffini, divenuto famoso agli occhi dei telespettatori grazie ad alcuni programma condotti per Mtv, sono fidanzati da tempo. In una nuova intervista concessa a Novella 2000, Ruffini ha fornito la sua verità, circa il presunto turbolento rapporto che vivrebbe con la sua compagna. “Diana è una ragazza fantastica, stiamo bene insieme -ha fatto sapere il conduttore, incalzato dalle domande ricevute dalla nota fonte di gossip-. Però a volte viviamo alti e bassi come tutte le coppie: ci sono momenti difficili e momenti belli… Si vive un po’ alla giornata in questo senso, senza fare progetti. È un momento un po’ down. Passerà”.