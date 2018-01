Amici, durante la notte l'intera classe pulisce Roma

Nell'ultima puntata di Amici di Maria De Filippi, quattro alunni (Vittorio, Nicolas, Filippo e Biondo) sono stati sospesi e, insieme al resto della classe, sono stati puniti per aver tenuto un comportamento non adeguato alla scuola.

Immediatamente, Maria De Filippi ha chiesto al sindaco Virginia Raggi se i suoi ragazzi possono pulire le strade di Roma come punizione, ma soprattutto come insegnamento. Dopo l'ok del primo cittadino, gli alunni si sono messi al lavoro. E la notte tra il 16 e il 17 gennaio hanno iniziato il loro primo turno come netturbini.

Armati di ramazza, paletta e sacchi della spazzatura, i quattro sospesi dalla scuola e il resto della classe si sono messi al servizio della Capitale. E proprio ieri pomeriggio, la produzione ha voluto mostrare a tutti i telespettatori la notte di lavori socialmente utili svolta dai ragazzi.

Nel filmato mandato in onda, si vedono gli alunni che prima vengono preparati e informati sui loro compiti, poi, si mettono all'opera. Ragazzi, ragazze, nessuno è escluso: tutti devono imparare la lezione. (Guarda il video)