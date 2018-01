Amici, ecco i quattro allievi mentre spazzano le strade di Roma

L'ultima puntata di Amici di Maria De Filippi è stata piuttosto movimentata, oltre l'addio al programma del ballerino professionista Andreas Muller, quattro alunni sono stati sospesi per aver tenuto un comportamento non adeguato alla scuola.

Così Maria De Filippi ha pensato e trovato una punizione adeguata che potesse essergli di insegnamento. E dopo l'ok di Virginia Raggi, i quattro alunni della scuola sono andati a pulire le strade di Roma di notte. Ora, il settimanale Spy, nel numero in edicola da venerdì 19 gennaio, pubblica in esclusiva le foto dei tre balleini (Vittorio, Filippo e Nicolas) e del cantante Biondo mentre puliscono le vie della città.

Negli scatti, i ragazzi di Amici sono intenti a spazzare le strade di Roma. Dei veri e propri netturbini. Le immagini risalgono alla notte fra il 16 e il 17 gennaio, e, come rivela Spy, i ragazzi hanno indossato le divise dell'Ama Roma e hanno iniziato a pulire le strade, ramazza alla mano, e a smaltire i rifiuti. Ma questa uscita punitiva, continua Spy, non sarà un'esperienza di una sera e basta. "L'idea della De Filippi - scrive la rivista - è quella di dar vita a un vero corso di rieducazione civica e i ragazzi, che pensavano si trattasse di una punizione esemplare, in realtà dovranno sgobbare ancora e ancora. Fino a quando la produzione lo riterrà opportuno".

(Guarda)