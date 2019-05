Emma Muscat e Biondo di nuovo insieme

Arriva un'incredibile voce dal programma di canale 5 Amici ideato e condotto da Maria de Filippi. La voce riguarda Emma Muscat e Biondo, due ex cantanti del programma. I due, a dispetto di voci contrarie, pare stiano ancora insieme. Dopo la fine della loro storia, fulmine a ciel sereno, si sono infatti ritrovati. A raccontarlo sono stati i diretti interessati in un'intervista doppia al settimanale Vero.

Emma ha spiegato che si sono trovati in un momento difficile che pare sia stato superato: "In un momento molto particolare del nostro percorso. Eravamo in una fase di distacco. E proprio in quel momento ho deciso di rifugiarmi nella mia amata musica, componendo una canzone che fosse davvero in grado di esprimermi. Soltanto in un secondo momento, quando io e Biondo ci siamo ritrovati, ho deciso di mostrargli quel brano. […] In questo brano è racchiuso tutto quello che abbiamo vissuto". Il brano a cui fa riferimento Emma Muscat e Avec Moi: ora si spiegano molte cose...

Il brano infatti parla esattamente di una coppia che dopo un periodo di riflessione e lontananza è poi tornata insieme più forte e convinta di prima. Esattamente come loro due.