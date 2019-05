Amici, Mameli ritorna e sfida Giordana. Ma è tutto uno scherzo

Mameli non tornerà più in gara ad "Amici di Maria De Filippi". Il cantante di "Ci vogliamo bene" aveva fatto credere ai telespettatori di essere tornato nella scuola più amata degli italiani per sfidare Giordana Angi in vista della semifinale. Ma in realtà si trattava di uno scherzo architettato ad arte dal cantante, con la complicità della produzione di Amici.

I fan di Mameli, l'eliminato nella puntata di sabato 11 maggio, si erano detti entusiasti dopo aver preso visione di un video pubblicato da "Amici official" su Instagram, contenente le immagini del "ritorno" inscenato dal cantautore al talent-show condotto da Maria De Filippi.

La reazione di Giordana allo scherzo di Mameli

Su Instagram era trapelato il rumor che vedeva Mameli in procinto di sfidare un allievo del talent-show, mettendolo così in discussione in vista della semifinale del 18 maggio.

Scoperta tutta la verità sullo scherzo organizzato da Mameli, Giordana Angi ha potuto tirare un sospiro di sollievo. “Ero convinta che saresti dovuto restare un’altra settimana, capisci? Sei stato bravissimo. Ero nera! Scusami per averti trattato male”, ha dichiarato Giordana parlando a Mameli. La cantante Angi era apparsa visibilmente provata quando Mameli le aveva fatto credere che avrebbe voluto sfidarla al televoto.