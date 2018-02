Amici, Maria De Filippi a due ballerini: "Cose dell'altro mondo"

Maria De Filippi si infuria con due ballerini di "Amici". Bryan e Orion, infatti, erano stati accusati di aver lasciato in disordine la loro zona e le foto erano state portate alla loro attenzione. I due però, convinti della loro innocenza, sostenevano fosse stata la produzione a creare appositamente il disordine.

La tesi dei due ballerini è stata registrata dalle telecamere di "Amici": "Per fare una foto più bella hanno sporcato un po' di più", si sente dire Orion in un video mandato in onda da Maria De FIlippi. "Era quello che dicevo io", ribatte Bryan. "La stessa gente di qua ha buttato le cose fuori", aggiunge Orion. "Potevano fare la foto un giorno in cui era peggio invece di buttare tutto fuori".

L'uscita dei due ballerini non è piaciuta a Maria De Filippi. "La produzione non passa volentieri il tempo a far le foto delle tue mutande", dice una volta in onda la conduttrice. "Nè delle tue né di quelle di Bryan. "Forse un problema di pulizia e civiltà ce l'hai tu, non noi". E ancora: "Sono cose dell'altro mondo". La conduttrice di Mediaset era visibilmente irritata dal comportamento dei due ragazzi, entrmbi redarguiti di fronte a tutta la scuola (guarda il video).