Amici, è scontro tra la Parisi e la Ventura per Biondo. Heather: "Simona sei una vergogna"

Continua la querelle tra Heather Parisi e Simona Ventura per il cantante di Amici di Maria De Filippi Biondo.

Nonostante durante la diretta del serale le due se ne siano dette di ogni, ora la "guerra" di sposta sui social. Tutto sarebbe partito da alcuni "like" che Heather Parisi avrebbe messo a commenti contro il cantante. Alcuni di questi sono parecchio offensivi, come questo: "Ma come si permette quel deficiente, incapace, stonato, gasato, incompetente, cesso di Biondo a rispondere alla grandissima artista di Heather?".

Il particolare non è sfuggito a Simona Ventura che tramite il suo profilo Instagram è insorta: "Va bene che il mondo va al contrario, va benissimo tutto e non mi stupisco più di niente. Ma ho visto che Heather ha dato un like a uno che insultava Biondo. Al di là che Biondo non c’entra nulla con tutto questo perché è dentro a un talent e sta facendo la corsa, lui si merita tutto il successo che sta avendo. Anche umanamente Biondo è veramente eccezionale: ha difeso Heather, ha detto alle sue fan che la insultano che lui non le considera fan e sta andando contro le leggi dei social. Di cosa stiamo parlando? Vedo una che ha 58 anni e si comporta come se ne avesse 18 e vedo un ragazzo di 18 anni che si comporta come se ne avesse 58. C’è qualcosa che non quadra eh...".

Immediatamente è arrivata la durissima risposta di Heather che ha accusato la Ventura di inneggiare odio e violenza nei suoi confronti e nei confronti della sua famiglia. Già nelle scorse puntate di Amici, la Parisi aveva confessato che lei e la sua famiglia ogni giorno subiscono inaccettabili minacce di morte dalle fan di Biondo. E proprio per questo il cantante, durante la diretta, aveva preso le difese dell'artista. "Simona Ventura tu hai utilizzato una notizia falsa instigando odio ancora di più contro di me e contro la mia famiglia. Quando ti avevo avvertito tramite la Fascino che la notizia era falsa. Sei una vergogna, una vergogna", dice nel filmato. Poi come didascalia del video aggiunge: "Questa è l'ultima volta che rispondo alle provocazioni di chi cerca solo pubblicità calpestando il rispetto dei più elementari principi di etica e morale. La notizia del like è un fake e ne è stata fin da principio informata la produzione e la stessa Simona Ventura. Specularci sopra è inaccettabile".