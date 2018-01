Amici, sospesi quattro ragazzi: ''Se fosse capitato a mio figlio...''

Non solo contro il regolamento, ma anche irrispettoso di tutti i valori del programma Amici. Maria De Filippi si è espressa in modo duro riguardo al comportamento adottato dai quattro ragazzi che sono stati espulsi dalla competizione. "Tutti siamo stati giovani e a volte abbiamo trasgredito le regole, io stessa l’ho fatto, a volte però si esagera", ha afermato la conduttrice durante la puntata di sabato.

De Filippi non ha voluto entrare nel merito di quanto successo ma ha comunque gelato i concorrenti in diretta con una frase pungente:"Non è necessario che il pubblico lo sappia. Fidatevi però che sono successe cose che forse sono ragazzate, ma se fossero capitate a mio figlio, io non ne sarei pazza di gioia", ha concluso.

Per punire i ragazzi, Amici ha proposto all'intera classe di pulire le strade di Roma dai rifiuti: "Noi abbiamo pensato che voi di notte possiate aiutare i netturbini romani a pulire le strade di Roma. Dovremo chiedere l'autorizzazione al comune e se diranno di sì, ci andrete", ha detto De Filippi.