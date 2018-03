Amici, Tommassini cambia tutto: "Sarà in diretta e via le tute"

Manca pochissimo al serale di Amici di Maria De Filippi. E Luca Tommassini ha deciso di stravolgere le regole del talent.

Il nuovo direttore artistico, che ha preso il posto di Giuliano Peparini lasciando X Factor, ha finalmente incontrato gli allievi della scuola più famosa d'Italia. Proprio di fronte ai ragazzi di Amici, Tommassini ha rivelato le novità che ha deciso di introdurre nel talent, ovviamente con l'approvazione della padrona di casa.

A partire da quest'anno le puntate del serale saranno in diretta, e quindi non più preregistrate. Questo per evitare che prima della messa in onda possano trapelare indiscrezioni su aneddoti o eliminati. Altro grande cambiamento sarà l'abbigliamento dei ragazzi. Dunque, via le tute che da sempre caratterizzano il programma e spazio ai costumi, con tanto di trucco e parrucco. Tommassini ha poi specificato ai ragazzi di essere dalla loro parte e che farà il possibile per aiutarli e metterli a fuoco come artisti.