Anastasio: "Traggo ispirazione per le mia canzoni quando sono sul wc"

Il vincitore di X Factor, Anastasio, raccoglie i frutti del successo de La Fine del Mondo Tour sold out ovunque, la partecipazione sul palco del Concertone del Primo Maggio, inoltre si prepara per la sessione estiva del Tour che partirà a luglio e lo vedrà protagonista anche al Festival dei ragazzi Giffoni il 19 luglio. Dopo aver trionfato al talent show targato Sky Uno, l’artista ha scelto di fare un percorso a piccoli passi. Prima la pubblicazione dell’Ep “La fine del mondo”, pubblicato dopo la vittoria, e poi una piccola partecipazione in qualità di ospite al Festival di Sanremo 2019 con il brano “Correre”, al termine del monologo del conduttore Claudio Bisio.

In questi giorni Anastasio sta preparando il nuovo album e ha spento proprio ieri 22 candeline per il suo compleanno. Per l’occasione ha lanciato alcune stories senza filtri e svelando tutte le curiosità del prossimo progetto musicale. Anzitutto il disco - che al momento è completo al 75% - arriverà in autunno e avrà naturalmente anche delle basi trap. Le canzoni verteranno su “introspezione, estrospezione, storytelling e clash royale”. Di sicuro ci saranno dodici brani inediti e uno di questi è solo chitarra e voce. Cosa dovranno aspettarsi i fan da questo nuovo percorso: “La fottuta apocalisse”, promette il rapper. A chi gli chiede se ci sarà un omaggio alle sue origini napoletane con un brano, Anastasio promette con un “prima o poi”. Infine un dettaglio ironico ma vero. Dove nasce l’ispirazione per le sue canzoni? "Generalmente sulla tazza (del water, ndr) o la sera nel letto”, risponde con estrema sincerità.