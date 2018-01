Anche Sting e James Taylor saranno al Festival di Sanremo

Comincia a delinearsi in modo più chiaro la struttura del prossimo Festival di Sanremo e con essa anche quali saranno gli ospiti internazionali che compariranno sul palco della tradizionale kermesse della canzone italiana.

I primi due nomi di peso confermati sono quelli di Sting e di James Taylor, che renderanno più ricca l'edizione dello show che andrà in onda dal 6 al 10 febbraio su Rai1, con la direzione artistica di Claudio Baglioni.

Quella che arriva oggi è in realtà in parte solo la conferma di indiscrezioni che circolavano già da qualche tempo e che il Giornale aveva pubblicato. Molti ancora i nomi eccellenti da confermare.

Ciò che è certo è che tanto Sting quando James Taylor renderanno il loro omaggio alla storia della canzone italiana, come già annunciato nella prima conferenza stampa del Festival. Per Sting ci sarà anche un brano con Shaggy, per presentare l'album di prossima uscita scritto a quattro mani.