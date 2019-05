Andrea dal Corso riceve un messaggio "dall'amante". La reazione di Teresa

Andrea Dal Corso e Teresa Langella , una delle coppie più amante di Uomini e Donne, sono recentemente partiti per un viaggio.

Il loro essere distanti è causa di sofferenza per entrambi, quindi, alla prima occasione decidono di partire per un viaggio insieme. Nel corso del viaggio di andata, però, non è tutto filato liscio. Andrea ha spiazzato Teresa, poiché le ha confessato di aver ricevuto un messaggio "dall’amante" e la ragazza è rimasta incredula.

Ma facciamo un passo indietro e spieghiamo cosa è successo fra i due. Prima di partire, l'ex corteggiatore ha improvvisamente ricevuto un messaggio sul cellulare mentre era insieme alla Langella. Andrea ha spiazzato Teresa dicendole che quel messaggio arrivava della sua "amante". L’ex tronista ha ripreso tutto con le sue Instagram stories e la ragazza ha inquadrato anche il cellulare del suo fidanzato e sullo schermo è apparso il messaggio incriminato: "We amore".

E se così non fosse già abbastanza, ciò che ha generato maggiore scalpore è stato il mittente che possedeva un username con un acronimo di Teresa Langella. Probabilmente, si tratta di un profilo fake creato da alcune fan della coppia. Ma nonostante questo stategemma nessuno è riuscito a mettersi fra i due.