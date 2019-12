Andrea Damante canta "Dedicato a te". È per Giulia De Lellis?

"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano…" , recita una delle canzoni più famose di Antonello Venditti che ha fatto sognare, sperare e forse anche illudere intere generazioni. Che anche Andrea Damante stia attraversando un momento di questo tipo?

La domanda è più che lecita visto che, dopo aver ufficializzato sui social network la sua frequentazione con Claudia Coppola, Andrea Damante è tornato al centro del gossip per un gesto che sta facendo molto discutere. Il giorno di Natale, infatti, il bel dj ha caricato su Instagram alcune stories nelle quali lo si vede accompagnare alla chitarra un amico, che con lui stava facendo una cover della canzone Dedicato a te de Le Vibrazioni, la storica band pop rock italiana nata a Milano nel 1999. Oltre a questa canzone, i due hanno anche intonato alcuni brani che pur essendo inediti sono del tutto passati in secondo piano.

Infatti, sapendo che nel ritornello di questo brano viene nominato più volte il nome di una certa Giulia, in moltissimi hanno pensato che Andrea volesse lanciare un messaggio alla sua più famosa ex, Giulia De Lellis. "Ma questo è dedicato a te, alla tua lucente armonia, sei immensamente Giulia" , recita così il ritornello della canzone che l'ex tronista di Uomini e Donne ha scelto di condividere con i suoi tantissimi follower. Insomma, perché tra tante belle canzoni da poter scegliere, il Dama ha scelto di intonarne proprio quella che sembra una dedica, neppure troppo velata, alla sua ex? È questa la domanda che si stanno ponendo i suoi fan che lo seguono da sempre, anche nel giorno di Natale. Infatti, chi ha seguito la storia d'amore tra Andrea e Giulia sa benissimo che questo pezzo ha fatto loro un po' da colonna sonora, soprattutto all'inizio, mentre i due si frequentavano davanti alle telecamere di Canale 5.

Il gesto potrebbe non essere casuale, ma la realtà è che è presto per dirlo con certezza assoluta. Infatti, sia Giulia che Andrea sono felicemente innamorati. Lei è fidanzatissima con Andrea Iannone dalla scorsa estate (e con lui ha trascorso il Natale a Roma), mentre lui ha condiviso un paio di giorni in montagna con Claudia Coppola, la sua nuova fiamma da circa un mese. Tuttavia, dire che questi due nuovi inizi non possano nascondere il segreto di un amore tormentato ma mai finito è tutt’altro affare.

Non ci resta che aspettare per scoprire come andrà finire!

