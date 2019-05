Andrea Damante e Giulia de Lellis: il fidanzamento è ufficiale

Giulia De Lellis e Andrea Damante, il ritorno di fiamma della coppia pare ormai ufficiale. Il bacio tra le strade di Miami che i due si sono scambiati lo conferma.

Che questa primavera inoltrata sia una delle più propizie in tema di grandi ritorni di fiamma tra VIP? Per ora due indizi fanno una prova, visto che non sembra esserci stato solamente il ritorno insieme di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che hanno sfruttato la loro vacanza in Marocco insieme al figlioletto Santiago per rivelare a tutti i loro fan di essere tornati finalmente insieme dopo la separazione. Lo stesso destino sembra esserci anche per un’altra coppia molto amata dai fan. Coppia che però si era separata nell’ultimo anno. Stiamo parlando di Andrea Damante e Giulia De Lellis. Forse una delle poche coppie nate da Uomini e Donne che più hanno avuto successo dopo il programma pomeridiano di Canale 5, sia a livello di crescita sui social che lavorativa. I due al momento non confermino ancora pubblicamente il loro ritorno di fiamma. Sul web e sui social però non si parla d’altro di loro e di alcune foto scattate in questi giorni in cui i due sono stati avvistati insieme. Addirittura il settimanale Chi ha in possesso un’immagine dei due influencer mentre si baciano in strada a Milano. Uno scatto che sembra togliere ogni dubbio sulla loro nuova relazione sentimentale. Ma facciamo un passo indietro: proprio come Belen Rodriguez e Stefano De Martino, per loro sembra essere stato galeotto un viaggio fuori dall’Italia per riappacificarsi. Precisamente negli Stati Uniti per prendere parte al festival musicale del Coachella. Ed è qui che pare sia scoppiata tra i due nuovamente la passione.