Andrea Damante e Paola di Benedetto a Ibiza: è finita con Sara Croce?

L'estate 2019 si sta rivelando ricca di colpi di scena per gli amanti del gossip. Sono settimane in continua evoluzione, frenetiche e imprevedibili, per le coppie dello spettacolo nostrano. C'è chi si ritrova dopo tanti anni, chi si lascia e chi entra in crisi. Poi ci sono quelli che si incontrano per non lasciarsi più, o almeno si spera, e ci sono quelli che vivono il flirt con leggerezza, assaporando di giorno in giorno quello che l'amore riserva loro. Andrea Damante sembrava aver ritrovato la stabilità sentimentale accanto a Sara Croce, le sue dichiarazioni ai giornali sembravano non lasciare dubbi: “ Non è un flirt passeggero, con Sara faccio sul serio. ”

I due erano stati visti felici e innamorati a Mykonos e avevano condiviso alcuni scatti di coppia che già avevano fatto sognare le tantissime fan del “Dama.” Dopo la vacanza greca sembra che però qualcosa sia cambiato e i due non sono più stati avvistati insieme. Lei è andata in vacanza con le amiche e lui ha ripreso il suo tour europeo come DJ. Sono finite le interazioni social tra i due ma soprattutto non condividono più foto di coppia. Una situazione che ha insinuato il dubbio sulla fine della relazione tra Andrea Damante e Sara Croce, un dubbio che si è rafforzato nelle ultime ore dopo la pubblicazione di alcuni scatti dell'ex di Giulia De Lellis in compagnia di Paola Di Benedetto. Né il Dama e nemmeno Sara Croce hanno finora reso dichiarazioni in merito, alimentando ulteriormente i dubbi degli utenti.

L'ex naufraga è fresca di rottura con Federico Rossi, una relazione importante che pare sia finita a causa di un tradimento da parte del ragazzo. Dopo qualche giorno di relax in compagnia delle amiche Aurora Ramazzotti e Sara Daniele, Paola Di Benedetto è volata e Ibiza e qui ha incontrato Andrea Damante, con il quale pare ci sia una bella sintonia. I due sono stati visti in atteggiamenti complici in uno dei locali più alla moda dell'isola spagnola durante un concerto di Ozuna. Anche in questo caso nessuno dei due ha commentato il gossip che impazza sui siti e sui social. Probabilmente stanno solo coltivando una bella amicizia, sono entrambi giovani, belli e indipendenti, chi lo sa cosa potrebbe nascere in un prossimo futuro.