Andrea Damante ha un nuovo amore? L'incontro con Maya Henry

Andrea Damante ha ritrovato l'amore? Questa è la domanda che si pongono insistentemente i fan dell'ex tronista di Uomini e Donne dopo che la rivista Diva e Donna ha reso note delle foto che vedono il dj veronese in compagnia di Maya Henry, bellissima modella diciottenne, figlia di un notissimo avvocato statunitense. Sebbene il diretto interessato non si sia espresso ancora sulla questione, i due giovani appaiono, negli scatti, molto intimi.

Maya è nota a chi segue il gossip per una sua precedente relazione con Liam Payne, componente del gruppo degli One Direction, ma non solo. La giovane, inoltre, è stata al centro dell'attenzione nel 2015: il padre, che ha uno studio prestigiosissimo, ha organizzato per il giorno del quindicesimo compleanno di Maya una festa sfarzosissima, costata ben sei milioni di dollari, tra abiti da favola e esibizioni degli artisti più in voga del momento. Che Andrea abbia fatto colpo nel cuore della modella?

Andrea solo poco tempo fa aveva dichiarato di essere single e di avere in mente solo il suo lavoro che gli sta regalando grandi soddisfazioni. Al Magazine di Uomini e Donne, inoltre, l'ex tronista aveva commentato anche la relazione che vede protagonista la sua ex Giulia De Lellis ed Irama, dicendosi contento per il nuovo amore dell'ex corteggiatrice. Pare quindi che non ci sia più sentimento nei confronti di Giulia, per cui non è impossibile che la Henry possa aver conquistato il dj.

La modella non disdegna il mondo dello spettacolo: la giovane con tutta la sua famiglia è stata la protagonista di un reality che è andato in onda su youtube, ma Maya ha anche un 'cuore d'oro'. Come suo padre, anche lei si occupa di chi è meno fortunato di lei: la diciottenne ha fondato un'associazione di beneficenza che si occupa di bambini e animali. Insomma, nonostante la giovane età, pare che Maya sia una ragazza molto impegnata su tutti i fronti.

Andrea, dopo la pubblicazione delle foto è restato in silenzio: è certo che se tra i due scoppierà l'amore, non resterà nell'ombra per molto tempo. Entrambi sono molto amati e seguiti sui social: Damante forse ha trovato l'amore oltreoceano, ma pare evidente che i suoi interessi non siano concentrati solo sul lavoro come lui aveva dichiarato. Maya, con il suo fascino e la sua bellezze probabilmente gli ha fatto cambiare idea.