Andrea Damante fulmina Giulia De Lellis: "Nulla di importante"

Di Giulia De Lellis e Andrea Damante sappiamo praticamente tutto. Dalle dichiarazioni dei diretti interessati, però, non è ancora molto chiara la natura del loro rapporto. Sebbene le foto delle loro uscite tra baci, abbracci e coccole sembrano confermare il ritorno di fiamma, i due ex protagonisti di Uomini e Donne continuano ancora a mantenere un profilo basso sulla questione e negare qualsiasi coinvolgimento amoroso.

Ancora ieri sera, ai microfoni di Tabloid.it, Andrea arrivato per l'evento di Huawei a Milano, tra una chiacchiera e l’altra, ha parlato del suo riavvicinamento con Giulia. Alla domanda precisa Damante ha risposto confermando la riappacificazione con la De Lellis ma, allo stesso tempo, è stato attento a non sbilanciarsi troppo.

Andrea Damante ha spiegato che lui e Giulia De Lellis non sono fidanzati ma semplicemente si frequentano e che al momento non ci sono fidanzamenti all'orizzonte: "Ci vediamo ogni tanto, qualche volta, ma nulla di ufficiale o particolarmente importante”. Inutile dire che, ad oggi, le sue parole hanno spiazzato non poco i loro tantissimi fan. Ma la domanda che gli stessi si fanno riguarda il fatto che se i due vogliono davvero andarci con i piedi di piombo o, forse, stanno solo cercando di tenersi più lontano possibile dal gossip?