Andrea Damante: "Tra dieci anni spero di avere una famiglia e figli"

Andrea Damante ha deciso di raccontare ai suoi fan qualcosa in più di se stesso: l'agenzia The One Celebrity, che rappresenta l'ex tronista di Uomini e Donne, ha pubblicato un video del giovane, il quale ha messo in rilievo alcuni aspetti del suo carattere. Il giovane si è descritto, ma con un occhio al futuro, che prevede ancora della bella musica, ma anche una famiglia e due o tre figli.

"I miei progetti futuri sono quelli di continuare a fare bella musica" , ha detto il ventottenne Andrea, che si definisce come un dj e producer. Il giovane vuole continuare a comunicare attraverso la sua musica ed i suoi dischi, ma non è tutto. Damante vuole realizzarsi anche nella sua vita privata, oltre che lavorativa: "Tra dieci anni, mi vedo con tanti album, tanti singoli e spero anche con una famiglia, due tre bambini."

Andrea, quindi, desidera mettere su famiglia: la sua compagna sarà Giulia De Lellis? Quel che è certo, per il momento, è che i due, dopo il brusco allontanamento, sono di nuovo vicini. E' stato il settimanale Chi a pubblicare, la scorsa settimana le foto in cui Damante e De Lellis sono in barca insieme, in atteggiamenti inequivocabili. Baci e coccole per i due volti noti di Uomini e Donne: Andrea aveva detto di essere ancora innamorato dell'ex corteggiatrice, ma quest'ultima era apparsa inizialmente restia a concedere una seconda possibilità al dj veronese.

Poi qualcosa è cambiato, anche se Giulia ha detto di non essere di nuovo ufficialmente fidanzata con Andrea, ma che sta solo frequentando il giovane. Frattanto, il giornalista Alberto Dandolo, sul suo profilo Instagram, ha proposto la candidatura dei due per Temptation Island Vip: è certo che se fosse confermata la loro presenza, sarebbe un bel colpo per la produzione del reality dedicato all'amore che vedrà Simona Ventura alla conduzione e i personaggi famosi mettersi in gioco.