Andrea Zelletta cotto di Natalia Paragoni: "È quella giusta"

L’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Zelletta è al settimo cielo al fianco di Natalia Paragoni, la giovane lombarda per la quale ha perso la testa dal primo istante in cui i loro sguardi si sono incrociati. All’epoca del suo arrivo in trasmissione, chiamato a sostituire Andrea Cerioli, che ha scelto anzitempo Arianna Cirrincione, la Paragoni era già seduta nel parterre tra le pretendenti di Ivan Gonzales giunto anch’egli agli sgoccioli del suo percorso. Da quel momento è partito tutto, da un ballo chiesto mentre la ragazza stava per lasciare lo studio, arrabbiata con lo spagnolo, alle prime uscite, che hanno convinto la 21enne di Sondrio che fosse quello giusto per lei.

L'amore tra Andrea e Natalia

La loro avventura nel Trono Classico non è stata molto semplice: il loro rapporto è stato connotato da alti e bassi, dovuti alla poca fiducia riposta nei suoi confronti, a causa dei precedenti con Ivan, e dalla fisicità di Andrea con le altre ragazze scese per conoscerlo. Tuttavia, ad avere la meglio alla fine è stato l’amore, proprio quello che il tronista pugliese non nasconde più di provare per la 21enne per la sua fidanzata, con cui si è già concesso un mini viaggio in Lettonia, dove lui aveva degli impegni lavorativi.

Qualche ora fa, il 25enne tarantino ha risposto alle domande gettonate di Instagram e tra una confidenza e l’altra ha fatto una dolcissima dichiarazione di amore alla sua dolce metà: "Quello che sto provando adesso non l’ho mai provato in tutta la mia vita".