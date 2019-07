Spesso e volentieri molti personaggi del mondo dello spettacolo vengono presi di mira sui social dai classici leoni da tastiera. A quanto pare anche Andrea Zelletta di Uomini e Donne è stato attaccato molto duramente da questi hater. E dopo tante critiche e insulti arrivati nei suoi confronti e di quelli della sua fidanzata Natalia Paragoni, ha deciso di rispondere loro per le rime. Andrea in effetti è solito non rispondere alle provocazioni continue che gli vengono lanciate. Questa volta però il limite è stato superato e lui ha deciso di reagire con fermezza.

Andrea Zelletta si scaglia contro gli hater

Andrea Zelletta ha pubblicato uno screen su Instagram pieno di insulti nei suoi confronti. Stavolta ha deciso di reagire e nella didascalia ha scritto senza tanti mezzi termini ciò che pensa: "Io accetto sia critiche che insulti, ma devono avere un senso logico, le parole fanno male. Ricordatevelo. Anche dette da persone sconosciute…"