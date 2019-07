Angela Nasti pubblica la prima foto con il nuovo fidanzato

Angela Nasti e Kevin Bonifazi non si nascondo più. L’ex tronista dell’ultima stagione di Uomini e Donne negli ultimi tempi è stata al centro del gossip per le vicende sentimentali che l’hanno coinvolta. La bella napoletana era uscita dagli studi Elios insieme ad Alessio Campoli, ma tra loro pare non essere scoccata la scintilla una volta spente le telecamere.

Si può dire che i due non abbiamo mai, concretamente, creato una vera e propria coppia. Questo perché hanno avuto poche occasioni di stare insieme. Poche occasioni che però sembrano essere bastate per far capire loro che la relazione non poteva avere alcun futuro. Chiuso il capitolo Alessio, la Nasti è stata oggetto di dure critiche da parte del popolo del web in quanto da più fronti è stata accusata di non aver mai avuto un reale interesse per il Campoli, essendo invece più attenta al bussiness e alla popolarità sui social.

Nelle ultime settimane Angela era stata vista in compagnia di un calciatore del Torino, Kevin. La loro storia d’amore non è stata ufficializzata immediatamente, anche se le segnalazioni sul loro conto hanno fatto sin da subito intendere che tra loro fosse in corso una frequentazione.

Solo qualche giorno fa la Nasti, rispondendo ad un commento su Instagram, aveva indirettamente confermato la sua storia col Bonifazi, facendo dunque chiarazza sulla natura dei loro rapporti. Poco fa, invece, è arrivata l’ulteriore conferma attraverso una Instagram Stories pubblicata dall’ex tronista in cui i due appaiono in atteggiamenti decisamente intimi.