Segnali di riavvicinamento tra Angela Nasti e Mattia Marciano

Angela Nasti, prima di diventare tronista di Uomini e Donne, come tutti sapranno bene, ha avuto una lunga storia con Mattia Marciano. Motivo per cui l’ultima indiscrezione lanciata su di loro dal magazine Chi dalla sua pagina ufficiale instagram ha già acceso gli animi dei loro rispettivi fan. Di cosa si tratta? In pratica, secondo le voci di corridoio raccolte dai giornalisti del settimanale diretto da Alfonso Signorini, pare che Angela Nasti abbia riniziato a pensare a Mattia Marciano. Che dietro la rottura con Alessio Campioli ci sia stato proprio lo zampino di quest’ultimo? Chissà, intanto per scoprire se questo gossip si rivelerà fondato non resta che attendere gli eventi.

Uomini e Donne: Angela Nasti confermerà il ritorno di fiamma con Mattia?

Subito dopo che il settimanale Chi ha lanciato questo clamoroso scoop su Instagram, i fan di Angela Nasti si sono immediatamente precipitati sulle sue pagine ufficiali dei vari social per chiederle delucidazioni a tal proposito. Tuttavia l’ex tronista del Trono Classico di Uomini e Donne, impegnata al momento a partire per la volta di Creta, ha preferito non rispondere ad alcuna domanda posta a tal proposito dai suoi numerosi estimatori, probabilmente per evitare di alimentare ancora di più facili illazioni. Quale sarà comunque la verità? Angela Nasti verrà presto allo scoperto per chiarire una volta per tutte le varie voci di corridoio circolate in queste ultime ore sul web inerenti a un suo clamoroso ritorno di fiamma con Mattia Marciano? Chissà, intanto anche un altro ex protagonista del dating ha fatto molto parlare in queste ore. Chi? Manuel Galiano, il quale è tornato a Roma senza Giulia. Un ritorno che molti suoi fan l’hanno collegato con il fatto che potrebbe essere stato chiamato dalla redazione di UeD per parlare della sua rottura con quest’ultima. Sarà andata davvero così?