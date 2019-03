Angelina Jolie animalier (e super sexy)

Angelina Jolie è una super mamma ma resta sempre una delle attrici di Hollywood più affascinati e seducenti in assoluto. Così a Los Angeles, in occasione di una première cinematografica, si è presentata da sola, senza la compagnia dei sui adorati 6 figli. Paparazzatissima per il suo sexy look leopardato, appena arrivata sul red carpet ha subito attirato su di sé tutti i flash dei fotografi, eclissando le altre dive, compresa la “Bridget Jones” Renée Zellweger che ha posato insieme a lei, ma con un outfit decisamente più dimesso e meno intrigante per la stampa che aveva occhi solo per la bellissima Jolie.

Brad Pitt qualche settimana fa aveva criticato l’abitudine dell’ex moglie di portare con sé i figli alle premiere cui partecipa, violandone la privacy a cui, in quanto minorenni, avrebbero pieno diritto. Anche se la Jolie ha ribattuto a queste accuse affermando che i figli si divertano un mondo a parteciparvi, preparandosi di tutto punto, come fossero delle vere star, scegliendo il look migliore per essere i più cool sul red carpet, pare che in vista di un finalmente raggiunto accordo di divorzio, la Jolie abbia compreso che non sia il caso di provocare più Brad Pitt in alcuna maniera.

Da qui la sua decisione di accogliere ufficialmente, dimostrandolo proprio ieri, presentandosi alla premiere del film “Shark Tale” da sola, la sua richiesta di lasciar fuori i figli dalla vita mondana.