Angelina Jolie sempre più magra: "Ha preparato il testamento"

L'attrice Angelina Jolie, in qualità di rappresentante dell'Alto Commissariato dell'Onu per i rifugiati (UNHCR), ha fatto visita a diversi campi di rifugiati al confine tra Colombia e Venezuela. Qui milioni di persone si sono ritrovate senza una casa in seguito alla crisi finanziaria e politica che ha devastato il paese del Sudamerica. Angelina si è presentata indossando una tunica con la sigla della organizzazione facendo visita ai rifugiati. Le immagini di lei però hanno destato preoccupazione nei fan per la sua forma fisica.

Stando ai rumors che vengono da Hollywood, la ex protagonista di Tomb Raider starebbe affrontando un periodo terribile dovuto al divorzio da Brad Pitt. A quanto parrebbe ne risentirebbero anche le sue condizioni di salute, poichè dopo essere stata colpita dal cancro al seno che l'ha portata alla mastectomia, le sue condizioni sarebbero diventate più gravi.

Ci sono persino voci, riportate da 20minutos.es ma non confermate ufficialmente, circa un presunto testamento preparato dalla Jolie, anche se molte persone a lei vicine hanno rivelato che, recentemente, Angelina Jolie non starebbe più mangiando.