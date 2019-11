Angelina Lacour, la modella che ha rapito il cuore di Sfera Ebbasta

Dopo la storia con la sexy influencer Taylor Mega, Sfera Ebbasta oggi si è legato sentimentalmente ad un'altra donna. La nuova fiamma con la quale, negli ultimi mesi, il re della trap ha avviato un flirt, si chiama Angelina Fiol Lacour. Lei è una modella argenitina ancora poco nota in Italia, ma grazie all'incontro fatale con l'artista italiano, certamente, ben presto, potrà sbaragliare le avversarie del mondo dello spettacolo. Anche sul web la sensuale modella ha molto seguito. La si può ammirare in pose provocanti nei suoi numerosi scatti, nei quali esibisce un corpo voluttuoso estremamente erotico, dotato di curve da mozzare il fiato.

Angelina Fiol Lacour e il flirt con Sfera Ebbasta

Angelina Lacour, quindi, è la nuova fidanzata di Gionata Boschetti, noto con lo prseudonimo di Sfera Ebbasta. Il trapper, evidentemente, predilige le donne procaci dotate di un fisico esplosivo. L'attraente argentina con il suo sguardo ammaliante e la sua carica erotica ha rapito il cuore della star italiana della trap facendolo capitolare. I due formano unaa coppia stabile da alcuni mesi. Pare che si siano incontrati per la prima volta nella splendida isola delle Baleari durante le vacanze dell'estate scorsa, e da quel momento hanno perseguito nel frequentarsi assiduamente. Ad Ibiza, meta prediletta dai personaggi vip, sarebbe esplosa l'attrazione reciproca e da allora la neo coppia ha cercato di occultare il loro legame agli occhi dei media. Ma, attualmente, la loro love story è oramai di dominio pubblico giacchè li si avvistano girare insieme nella citta di Milano a bordo di una potente fuoriserie, perciò è impossibile non notarli ed ammirarli.

Progressivamente anche sui social sono apparse le foto che li ritraggono vicini in pose complici ed equivoche, o trovare postate le dediche romantiche che i due si scambiano mandando in visibilio i loro fan. Segnali che palesano l'esistenza di una relazione seria tra la modella e il cantante che cresce ogni giorno di più. La Lacour sovente accompagna il suo fidanzato nelle tappe del suo tour musicale in giro per la penisola, il ché dimostra la solidità del loro rapporto e lo spessore del sentimento d'amore che intercorre tra i due personaggi noti.

Chi è Angelina Fiol Lacour

Sul conto della seducente modella sudamericana non è possibile reperire, purtroppo, molte informazioni online. Ma chi è realmente la suadente Angelina Lacour che è stata capace di incantare il ribelle Sfera Ebbasta? Con una certa attendibilita, si può affermare che l'avvenente modella ha 24 anni, essendo nata il 31 maggio 1995 in Argenitna, sotto il segno zodiacale dei gemelli. La Lacour è molto richiesta nell'ambito del suo lavoro, la sua professione di modella affermata la porta in giro per il mondo e per tale ragione non ha una residenza stabile. La bella argentina frequenta spesso per motivi di lavoro la città di Milano, emblema e capitale mondiale della moda. Ma durante l'anno soggiorna anche a Parigi e ad Ibizia, luoghi importanti per lei sia sotto il profilo lavorativo che privato. La giovane modella possiede una bellezza ricercata: un corpo lomgilineo e proporzionato e un viso esotico. E' alta 1,70 cm, la sua statura, oltre che le sue curve erotiche, le si possono ammirare sul suo profilo Instagram, registrata con il nick name who.is Angelina; seguita da oltre 100mila follower.

Altre chicche su Angleina Fiol Lacour. Si tiene costantemente in allenamento frequentando assiduamente la palestra, fattore che le permette di esibire un fisico perfetto. Adora il sushi, golosità condivisa con il suo attuale fidanzato. La Lacour ha scelto di vivere sull'isola di Ibiza perché ama il mare, e in tale località percepisce in ogni periodo dell'anno un'atmosfera euforica e di gioia. Malgrado Angelina Lacour sia ancora semi sconosciuta in Italia, quasi sicuramente, la bella modella non faticherà molto a divenire famosa anche nel bel paese.