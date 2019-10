Angelo Sanzio presenta il fidanzato: "È il gancio che mi porta sulla terra"

È arrivato finalmente l’amore nella vita di Angelo Sanzio, meglio noto come il 'Ken umano italiano' e conosciuto al grande pubblico per la partecipazione al Grande Fratello.

Il giovane civitavecchiese ha deciso di presentare a tutti il suo fidanzato Enrico, più grande di lui di dieci anni e conosciuto attraverso una chat sui social. Una relazione nata in maniera molto spontanea, affrontata con serietà e “senza inutili giochetti” e che ha permesso ad Angelo di ricredersi sul fatto che l’amore, in realtà, esiste. “ Lo scorso febbraio Enrico mi ha chiesto l’amicizia su Facebook, non ci ho dato peso, credevo che fosse solo uno dei tanti curiosi che voleva attaccare bottone solo per gossip – ha spiegato Sanzio in una intervista a Leggo, ammettendo di aver iniziato a chattare con lui dopo aver notato la sua bellezza – [...] Gli ho semplicemente scritto ciao, abbiamo iniziato a chattare e a differenza di altre la nostra è stata una chat molto sobria, avere dall’altra parte un personaggio più o meno noto non gli creava chissà quale euforia ”.

Da quel momento l’inizio di lunghe conversazioni fino al primo incontro avvenuto a Roma: lì, nella Città Eterna, Angelo ed Enrico si sono scambiati il primo bacio. “ Ci siamo dati il nostro primo bacio, da lì abbiamo capito che c’era qualcosa di più – ha continuato a raccontare l’ex gieffino - . Abbiamo affrontato questa conoscenza con estrema maturità … sarà che è più grande di me di dieci anni ”. “ Mi fa sentire protetto ma non sento la differenza di età, anche perché non ho mai avuto relazioni con miei coetanei – ha aggiunto Angelo - . Enrico mi dà equilibrio e stabilità. Lui è quel gancio che mi riporta sulla terra, anche sotto il profilo professionale ”.