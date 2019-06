Anna Tatangelo, scatto hot

Anna Tatangelo ha tutte le carte in regola per avere successo. Non solo è una bravissima cantante, ma ha anche un fisico da modella che ama mostrare ai suoi follower.

Così, tra i numerosi scatti seducenti condivisi sui social, la cantante ha deciso di condividerne uno in cui è sdraiata sul divano in una posa provocante, indossando nient’altro che un top nero che mette in bella mostra l’abbondante décolleté. Capelli sciolti e una mano che, con fare seducente, si insinua nei jeans che mettono in risalto le sue curve.

Superfluo dire che i like non sono mancati – più di 50mila, ma ci sono stati anche commenti in cui gli utenti hanno dato libero sfogo alle loro fantasie più nascoste, lasciandosi andare a complimenti spinti e proposte indecenti.

Tuttavia, altri si sono mostrati piuttosto perplessi, domandando alla cantante di Sora che cosa ci facesse con Gigi D’Alessio, suo attuale compagno e papà di Andrea, nato nel 2010 dalla loro relazione. “Se ce l’ha fatta Gigi, ce la possono fare tutti” , “Perché, tra tutti, proprio Gigi?” e “Non meriti una donna come Anna” .

A ciò si aggiungono le numerose le voci di corridoio per cui la coppia starebbe attraversando una crisi o che addirittura sia vicina alla rottura. Una cosa è certa: di recente i due sono apparsi più affiatati che mai!

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?