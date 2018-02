Annalisa fa sul serio: "Dico bye bye al passato"

Pian piano, Annalisa conferma di essere una delle migliori interpreti del pop italiano. Elegante, curiosa e umile, anche al Festival di Sanremo ha confermato che non si sbagliava chi ad Amici nel 2010 le ha consegnato il premio della critica. «Da lì è partito tutto, mi riconoscevano ovunque ed io ero pazza di gioia», spiega oggi che è appena tornata dal suo miglior Festival di Sanremo di sempre, quello che si può dire della consacrazione come interprete di livello superiore. «Sono soddisfattissima, è andata meglio di qualsiasi previsione». Il merito è stato anche di un brano di qualità altissima, quel Il mondo prima di te che ha convinto tutti e la colloca tra le voci più convincenti di questa generazione. «Il momento più difficile del mio Festival? Forse quello di aver iniziato per prima nella prima serata. Ma magari è stato anche quell'obbligo a impedirmi di perdermi nelle mie solite e infinite riflessioni», spiega lei.

Ora pubblica un disco intero, Bye bye, che concretizza la sua nuova fase: «Ho salutato il mio passato e mi sono accorta di aver iniziato un nuovo percorso». Oddio, uno potrebbe chiedersi se Annalisa Scarrone da Carcare, Savona, 32 anni, occhi grandi e luminosi, abbia cambiato completamente repertorio. Macché: ha solo alzato l'asticella. E, con la produzione di Michele Canova Iorfida, ha selezionato brani scritti e composti dai migliori autori del momento, da Danti (pupillo di Fiorello) fino a Davide Petrella, Raige, Tony Maiello e Colapesce. «Non ho rancore per il passato, tutt'altro. Adesso voglio fare solo quello che mi rende felice». Dopo aver cantato un brano scritto con Dua Lipa (Used to you) ed esser diventata una delle regine dell'estate grazie al brano diviso con Benji & Fede (Tutto per una ragione) è arrivata al Festival di Sanremo senza aver mai abbandonato le playlist delle radio, visto che in autunno è uscito il primo singolo di questo album, Direzione la vita.

Ora che Il mondo prima di te è in testa a iTunes, su Spotify vanta già più di un milione di streaming e il video oltre tre milioni di views, lei si prepara alle due prime due date, il 10 maggio all'Atlantico di Roma e il 14 all'Alcatraz di Milano: «Saranno due spettacoli nei quali racconterò come sono arrivata a questa nuova fase».