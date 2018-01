Annalisa Minetti: "Non trasmetterò malattia a mia figlia"

Annalisa Minetti, ospite di Domenica Live di Barbara d'Urso, racconta la sua gravidanza. A marzo diventerà mamma per la seconda volta: nascerà Elena. La cantante ha più volte sottolineato la paura che l'ha accompagnata in questi mesi: "Abbiamo fatto un test per sapere se la piccola era sana e posso dire che non le trasmetterò la mia malattia". Poi la cantante ha spiegato alla d'Urso il motivo di tanta apprensione nel corso della gravidanza: "Lo abbiamo fatto per capire eventualmente come affrontare il problema, non come eliminarlo. Perché i problemi nella vita si affrontano". Poi una clip ha mostrato le immagini di una ecografia tridimensionale. Così la Minetti ha potuto "vedere" la piccola Elena. Una clip che ha commosso il pubblico e i telespettatori. Infine in studio è arrivato anche il messaggio dei genitori che poi sono arrivati nel salotto di Domenica Live.