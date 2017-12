Anthony Hopkins compie ottant'anni

Attore di teatro e di cinema, nella sua lunga carriera ha ricoperto numerosi ruoli ma il suo nome è legato sempre a una delle interpretazioni più brevi della storia del cinema - 16 minuti - e che gli valse anche l'Oscar: quella di Hannibal Lecter di Il silenzio degli innocenti (1991). Il 31 dicembre, Sir Anthony Hopkins compirà 80 anni. L'attore britannico, naturalizzato statunitense, è stato lo psichiatra assassino in altre due occasioni: in Hannibal (2001), sequel di Il silenzio degli innocenti, e nel prequel Red Dragon (2002), ambedue tratti dagli omonimi romanzi dello scrittore statunitense Thomas Harris. Nel '91, oltre a Il silenzio degli innocenti, Hopkins interpreta il professor Abraham Van Helsing nel film Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola. Viene nominato nuovamente all'Oscar per Quel che resta del giorno accanto a Emma Thompson.