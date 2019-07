Temptation Island: Andrea chiederà un nuovo falò con Jessica

La complicata storia tra Andrea Filomena e Jessica Battistello all’interno di Temptation Island sta appassionando milioni di telespettatori. Sin dall’esordio del programma, la coppia è entrata in crisi per una "sbandata" della fidanzata Jessica per il single Alessandro. Al compagno Andrea non è rimasto che assistere all’evolversi dei fatti dal villaggio dei fidanzati, senza poter far molto, se non richiedere un falò di confronto immediato. Jessica però si è rifiutata, continuando la conoscenza del single e gettando nello sconforto Andrea.

Nel corso della terza puntata di Temptation Island, però, gli eventi precipiteranno nuovamente. Come mostra un video di anticipazione pubblicato sul profilo Instagram del programma, Andrea stanco di vedere la fidanzata abbracciata al tentatore Alessandro, chiederà un secondo falò di confronto immediato. Nel filmato pubblicato sui social si vede Andrea entrare nel "pinnetto" per visionare un video di Jessica e Alessandro. I due parlano di innamoramento e di "andare a letto insieme". Andrea è sempre più sconcertato dalle immagini della fidanzata disinibita, ma sbotterò solo durante il falò con Filippo Bisciglia.