Antonella Cavalieri racconta perché ha lasciato Paulo Dybala

Antonella Cavalieri si confessa a Domenica Live e racconta la sua rottura con Paulo Dybala, il fantasista argentino in forza alla Juventus. La bellissima 23enne argentina, una delle modelle più richieste dalle grandi case di moda per sfilare sulle passerelle di tutto il mondo è diventata nota in Italia soprattutto per la sua storia d'amore con il calcolatore bianconero.

Intervistata questo pomeriggio, la Cavalieri ha raccontato alcuni retroscena sulla fine della relazione con Dybala. Particolare che non erano ancora stati resi noti ma che gettano una nuova luca sulla rottura fra i due argentini. " Più diventava famoso, più ci allontanavamo ", ha raccontato la modella. E il trasferimento a Torino nell'estate del 2015 è stato il punto di non ritorno.