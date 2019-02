Antonella Clerici, gli auguri alla figlia Maelle: “Ti cammino a fianco”

Il 21 febbraio di dieci anni fa nasceva Maelle, la figlia di Antonella Clerici e dell’ex compagno della conduttrice, Eddy Mertens.

In occasione del suo decimo compleanno, quindi, la conduttrice Rai ha voluto fare i suoi più sentiti auguri alla piccola con un tenero post pubblicato su Instagram. Allegando una foto che la ritrae abbracciata a Maelle ancora piccola, Antonella Clerici si è mostrata nostalgica dei tempi in cui la prendeva in braccio e la cullava. Oggi, che il tempo è trascorso, quella bambina è diventata una piccola donna, ma la sua mamma le ha fatto una importante promessa: le sarà sempre accanto.

“ 10 anni fa nascevi tu amore mio ” – ha esordito Antonella Clerici sui social – ‘Eri un fagottino adesso sei già una ragazza’. La conduttrice, quindi, ha descritto la figlia Maelle come una persona “ dolce, sensibile un po' ribelle e testona ”, una che non ama stare al centro dell’attenzione e che preferisce “ la vita all'aria aperta e le cose semplici ”.