Antonella Elia: "La pole dance dei Ferragnez? Lui un babbuino"

Che Antonella Elia non avesse molti peli sulla lingua si sapeva da tempo e alcune sue dichiarazioni su Chiara Ferragni e Fedez stanno facendo sorridere e infuriare molti utenti del web.

Il popolo della rete, sempre molto attento alle dinamiche del Grande Fratello Vip, ha ascoltato e riportato su Twitter le parole che la Elia ha usato per definire i Ferragnez e, in particolar modo, la pole dance di coppia che i due hanno ripreso e condiviso sui social. Così, durante un confronto con i suoi coinquilini, Antonella Elia ha parlato proprio del suo rapporto con i nuovi mezzi di comunicazione e spiegato di essersi imbattuta nel post della Ferragni e Fedez mentre studiava come interagire con i suoi follower.

“ Scorrendo, perché ormai sto studiando i social [...] ad un cero punto vedo la Ferragni e Fedez: terribili! – ha raccontato la showgirl ai suoi coinquilini che, al nome dei due, hanno strabuzzato gli occhi - . Simpatici zero, proprio patetici! ”. A nulla sono valsi i tentativi di Paola Di Benedetto di frenare la lingua della Elia alla quale ha più volte ribadito che i due, nonostante tutto, sono molto simpatici. Niente, Antonella è stata un fiume in piena e riferendosi al video in cui la coppia più famosa dei social si cimenta con la pole dance ha rincarato la dose.

“ Quel babbuino (Fedez, ndr) si attaccava a ‘sto palo, erano su due pali diversi in modo grottesco – ha aggiunto la Elia divertita e un po’ “schifata” - . E quella ragazza (Chiara Ferragni, ndr) faceva un movimento orrendo! ”. Ancora una volta la Di Benedetto ci ha tenuto a far sapere alla coinquilina che “se entri in una lezione di pole dance si vede anche di peggio”, ma la bordata di Antonella è proseguita incurante della risonanza che le sue parole avrebbero avuto soprattutto sui social. “ Due influencer così che mettono un post su Instagram orrendo... - ha continuato lei - . Non era simpatico, era orrendo! Ve lo giuro! Lei lo faceva per far vedere che fa pole dance, non era ironica! ”.

In un battito di ciglia il video che riprende Antonella Elia mentre deride i Ferragnez e la loro pole dance ha fatto il giro della rete e molti utenti di Twitter si sono divertiti e infuriati a riproporre le sue dichiarazioni al vetriolo.