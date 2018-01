Antonia Klugmann agli aspiranti chef: "Prima fate i lavapiatti"

Antonia Klugmann è il nuovo giudice di Masterchef. Nonostante il pubblico si fosse particolarmente affezionato a Carlo Cracco, la chef ha dimostrato di aver tutte le carte in regola per il format del programma. E ora dispensa consigli agli aspiranti cuochi.

La chef Antonia Klugmann è la rivelazione della settima edizione di Masterchef. Inserita nel cast al posto di Carlo Cracco, la Klugmann riesce a equilibrare severità e saggezza, per poi ogni tanto lasciarsi andare a qualche risata. In occasione della presentazione del suo nuovo libro, la chef ha alcuni consigli da dare agli aspiranti chef.