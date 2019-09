Archie in Sudafrica: primo appuntamento ufficiale per il figlio di Meghan e Harry

Archie, il figlio di Meghan Markle e del principe Harry, ha presenziato al suo primo evento pubblico durante il viaggio in Sudafrica. Fino a oggi il bambino è sempre stato accuratamente protetto dai genitori, che hanno evitato di mostrarlo per preservarne la privacy ma, a quasi 5 mesi, è anche per lui giunto il momento di debuttare in società.

I duchi del Sussex sono a Cape Town da ormai qualche giorno ma finora il piccolo Archie era stato sempre tenuto lontano dai flash e dalle telecamere. L'occasione per presentarlo davanti al grande pubblico si è presentata durante la visita della coppia reale dall'arcivescovo Desmond Tutu, Premio Nobel per la pace. Nel profilo Instagram dei duchi del Sussex l'evento è stato celebrato con una storia dal titolo significativo, quasi ironico: “ Arch meet Archie. ” Desmond Tutu è uno dei maggiori esponenti sudafricani che negli anni si è battuto contro l'apartheid. Non ci sarebbe stata migliore occasione per presentare Archie al mondo, nelle prime immagini ufficiali dopo quelle del battesimo. Secondo tantissime persone. il bimbo sarebbe molto simile a suo padre Harry.

Tuttavia, qualche foto del figlio di Meghan e Harry era trapelata qualche giorno fa al loro arrivo in Sudafrica. A differenza di altri viaggi, i duchi del Sussex per questo hanno scelto di utilizzare un aereo commerciale della British Airways. Il volo è arrivato con 40 minuti di ritardo presso lo scalo sudafricano e non c'è stata nessuna cerimonia di accoglienza ufficiale per i duchi del Sussex, che hanno chiesto il basso profilo. Tuttavia, immancabilmente c'è stata una fuga di fotografie con protagonista il piccolo Archie. Anche Harry aveva svolto il suo primo viaggio ufficiale, con la sua mamma Diana, il papà Carlo e il fratello William, in Sudafrica.