Arena di Verona, con tre show Elisa celebra vent'anni di pop

Sembra ieri eppure sono già vent'anni. Elisa stavolta festeggia il primo compleanno artistico che fa la differenza. Se si è in classifica da così tanto tempo, allora si è davvero entrati nel cuore degli ascoltatori. Forse anche per ringraziarli, lei ha deciso di lanciare tre concerti all'Arena di Verona (12, 13, 15 settembre) nei quali celebrare il proprio repertorio. «Non so dire come io sia cambiata, ma comunque non ho smesso di crescere», ha spiegato lei ieri all'Area Pergolesi di Milano parlando di questi eventi: «Il cuore di ogni serata saranno i circa dieci dodici brani classici della mia carriera, che oltretutto mi piacciono anche da cantare. Ma cambieranno gli arrangiamenti e gli ospiti. Insomma, dopo 23 dischi di platino, un disco di diamante e 6 d'oro (per un totale di 2,5 milioni di copie vendute) Elisa fa il punto della situazione e cambia le carte in tavola. Oltre a un concerto molto particolare (come dice il promoter Ferdinando Salzano di F&P «non credo che un'iniziativa del genere sia mai stata messa in scena»), ha cambiato anche casa discografica, lasciando la Sugar della scopritrice Caterina Caselli (che in primavera pubblicherà il best of Elisa '97 - '17) per approdare alla Universal di Alessandro Massara. E poi sarà protagonista di uno speciale nella prossima primavera su FoxLive. Un momento decisivo per questa interprete fuori dalle righe che, oltretutto, con molta probabilità sarà di nuovo in scena come coach anche nella prossima edizione di Amici su Canale 5.