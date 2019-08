L'indiscrezione: "Il nuovo fidanzato di Ariana Grande è Mikey Foster?"

Un amore da set o qualcosa di più? Il dilemma cult, che negli ultimi mesi ha avuto come protagonisti Bradley Cooper e Lady Gaga, si rinnova – seppur in tono minore – grazie ad Ariana Grande. Nel suo ultimo video, infatti, la popstar ha un rapporto di passione estrema con il collega Mikey Foster, cantante dei Social House, col quale ha realizzato il brano, che si intitola appunto "Boyfriend". E sono state sufficienti soltanto poche ore prima che il gossip americano sentenziasse che la relazione si era trasferito dalla fiction alla realtà: "Ebbene sì, Ariana e Mikey stanno uscendo insieme". Questo ha affermato People. Stesso tenore la notizia rilanciata dal The Blast: "Si vedono già da un po’ ma di recente hanno rallentato, vogliono vivere le sensazioni del momento". Se così fosse, acquisterebbe tutt’altro significato anche il tweet dell’artista americana, che in vista dell’uscita del singolo ha scritto: "Sento che i temi trattati in questa canzone accomunano molte persone. Che vogliono amare ma non riescono a definire la loro relazione e hanno difficoltà a lasciarsi andare davvero. Anche se lo vogliono".

La questione fiducia è centrale in tanti brani di Ariana, che sta provando ad uscire da un periodo nero. Tutto è iniziato col tragico attentato terroristico a Manchester durante un suo concerto nel 2017, con 22 vittime, poi l’altrettanto drammatica scomparsa dell’ex fidanzato Mac Miller, trovato morto in casa lo scorso settembre. Infine, la rottura anche col compagno Pete Davidson, al quale sembrava essersi davvero affezionata.

A livello professionale, Ariana ha ricominciato ad andare fortissimo. Proprio grazie al lavoro, potrebbe aver trovato anche una persona con la quale curare le ferite del cuore. Conferme ufficiali, ovviamente, non ce ne sono: soltanto il tempo dirà se la fiction si è davvero tramutata in realtà.