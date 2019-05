Da Arisa a Pausini a Cucinotta: vip in campo contro i tumori

Tanti i vip che prenderanno parte alla ‘Race for the Cure’, la storica maratona di 5 chilometri che si snoda ogni anno tra le via della capitale. Da Valeria Golino a Laura Pausini, da Arisa a Fiorello e Valerio Mastandrea, tantissimii personaggi del mondo dello spettacolo che stanno chiamando a raccolta i propri fan per iscriversi alla corsa di sensibilizzazione che ci sarà il 19 maggio prossimo. Fino ad oggi, in Italia oltre un milione di persone hanno corso con la maglietta rosa nelle diverse edizioni della manifestazione che mira a promuovere prevenzione contro il tumore del seno. Protagonista dello spot ufficiale della ventesima edizione della Race, è l’attrice Cristiana Capotondi.



Lo spot

Prodotto da Cattleya e con la regia di Daniele Lucchetti, lo spot andrà in onda in tv e al cinema per invitare più persone possibile a partecipare. Madrine dell’evento anche quest’anno sono Mariagrazia Cucinotta e Rosanna Banfi: “Da 19 anni faccio parte dell’associazione Komen e questo contribuisce a dare un senso alle mie giornate – spiega Cucinotta – Il primo anno ero incinta di mia figlia, oggi lei stessa ha creato la sua squadra per partecipare alla maratona”. Risale, invece, a dieci anni fa la prima partecipazione da parte della figlia di Lino Banfi. “All’epoca – spiega Rosanna – ero in chemio, impaurita, senza capelli, come capita a molte persone che hanno un tumore. La prima volta che partecipai alla corsa mi vergognavo a farmi vedere in quelle condizioni, ma mi sono guardata intorno ho visto migliaia di donne come me: chi pelata e chi con la parrucca, chi bella e chi brutta. Allora non sono sola, mi sono detta. Così è scattata una molla in me, perché le cure sono importanti, ma lo è anche il non sentirsi soli”.