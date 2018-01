Ascolti boom per il Cav. E "Domenica Live" vola

L'intervista di Silvio Berlusconi nel salotto di Barbara d'Urso fa volare ancora una volta lo share di "Domenica Live". Il programma della domenica pomeriggio di Canale 5 ha fatto registrare uno share del 18,4 per cento con più di tre milioni di telespettatori. Un dato che conferma ancora la leadership del programma della d'Urso nella sfida della domenica contro le sorelle Parodi al timone di Domenica In.



Infatti per le due conduttrici Rai è arrivata l'ennesima batosta. Domenica In ha fatto registrare uno share del 13 per cento che è crollato all'11 durante l'intervista al Cav su Canale cinque. Insomma il flop del contenitore della domenica pomeriggio di Rai uno prosegue la sua discesa in picchiata. Ma questa volta c'è un dato ancora più allarmante per le Parodi: il film che ha seguito il programma ha fatto più ascolti della seconda parte di Domenica In. Non è bastato il cambio di strategia con il ridimensionamento del ruolo di Benedetta Parodi lasciando così il timone delle interviste alla sorella Cristina. Il flop prosegue e a quanto pare in termini di ascolti è quasi certo che il trend non possa migliorare nelle prossime settimane.